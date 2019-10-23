***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571Transferler30 650.038 -650.038 0Dönem Karı (Zararı)38 -10.945 274.087 263.142 263.142Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 -48.026 7.720 1.281.068 274.087 4.252.713 4.252.713Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788Transferler30 653.542 -653.542 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 16.988 893.995 910.983 910.983Dönem Sonu Bakiyeler5.300.000 40.418 7.720 -627.526 893.995 5.533.771 5.533.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.041.118 -3.662.192Dönem Karı (Zararı)893.995 274.087Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 893.995 274.087Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler104.297 111.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 2.510 4.387Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.407 15.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 730 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27 2.677 15.235Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 98.380 91.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler42.826 -4.047.715Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 244.191 -3.972.360Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-130.787 9.176İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -122.977 -7.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.810 16.595Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.001 239İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.001 239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -34.764 -25.835Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.985 31.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 9.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 23.985 21.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -11.911 -64.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.887 -6.893İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -41.887 -6.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -19.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 0 -1.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 0 -18.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.041.118 -3.662.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.030 -2.311Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.030 -2.311Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.030 -2.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.034.088 -3.664.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.034.088 -3.664.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 8.410 3.672.542DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.042.498 8.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 1.042.498 8.410Finansal Yatırımlar4.421.826 4.666.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.421.826 4.666.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar47 4.421.826 4.666.017Ticari Alacaklar196.084 65.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 182.984 60.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.100 5.290Diğer Alacaklar6.001 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.001 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler36.028 1.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 36.028 1.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 6.835 15.522ARA TOPLAM5.709.272 4.756.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.709.272 4.756.510DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.493 3.769Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.493 3.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.796 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.796 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 149.122 152.698TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.411 156.467TOPLAM VARLIKLAR5.866.683 4.912.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar67.049 43.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 67.049 43.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 25.541 37.452Diğer Borçlar8.901 52.004İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.901 52.004Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 87.403 0Kısa Vadeli Karşılıklar49.481 50.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 31.480 35.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 18.001 15.324ARA TOPLAM238.375 183.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.375 183.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar94.159 106.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 94.159 106.295Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 378 448TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.537 106.743TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER332.912 290.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.533.771 4.622.788Ödenmiş Sermaye30 5.300.000 5.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.418 -57.406Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.418 -57.406Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -40.418 -57.406Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.720 7.720Yasal Yedekler30 7.720 7.720Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -627.526 -1.281.068Net Dönem Karı veya Zararı893.995 653.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.533.771 4.622.788TOPLAM KAYNAKLAR5.866.683 4.912.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 799.511 532.902 351.803 163.356TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)799.511 532.902 351.803 163.356BRÜT KAR (ZARAR)799.511 532.902 351.803 163.356Genel Yönetim Giderleri28,33 -846.693 -823.481 -288.795 -257.631Pazarlama Giderleri28,33 -96.911 -46.875 -19.014 -18.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 363.411 571.994 -23.071 270.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -57.719 -15.734 4.560 -2.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.599 218.806 25.483 155.948FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.599 218.806 25.483 155.948Finansman Gelirleri37 824.154 150.436 504.192 43.474Finansman Giderleri37 -2.050 -3.341 404 -102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)983.703 365.901 530.079 199.320Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-89.708 -91.814 -95.758 -97.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri-90.994 -90.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.286 -91.814 -4.764 -97.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)893.995 274.087 434.321 101.489DÖNEM KARI (ZARARI)893.995 274.087 434.321 101.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları893.995 274.087 434.321 101.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.988 -10.945 -1.287 -6.745Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.780 -14.032 -1.650 -8.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.792 3.087 363 1.903Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -4.792 3.087 363 1.903Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.988 -10.945 -1.287 -6.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)910.983 263.142 433.034 94.744Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları910.983 263.142 433.034 94.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794377BIST