***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri523,82 % 0,0141Bağımsız Denetim Ücreti880 % 0,0238Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.532,59 % 0,0414Fon Yönetim Ücreti33.541,1 % 0,906Hisse Senedi Komisyonu10.027,97 % 0,2709Tahvil Bono Komisyonu19,94 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu961,47 % 0,026Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.261,04 % 0,0341Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar218,9 % 0,0059Türev Araçlar Komisyonu11.480,9 % 0,3101Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.610,82 % 0,0705TOPLAM GİDERLER63.058,55 % 0,3222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.094.396,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791137BIST