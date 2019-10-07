***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:11
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
GPG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.601,6 % 0,0433
Bağımsız Denetim Ücreti
6.045,41 % 0,1633
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.244,62 % 0,3037
Fon Yönetim Ücreti
314.985,73 % 8,5085
Hisse Senedi Komisyonu
27.515,77 % 0,7433
Tahvil Bono Komisyonu
85,32 % 0,0023
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.428,5 % 0,4168
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.884,68 % 0,159
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0226
Türev Araçlar Komisyonu
37.304,95 % 1,0077
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
20.098,2 % 0,5429
TOPLAM GİDERLER
441.031,58 % 2,2537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.182.710,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791138
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10