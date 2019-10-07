***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.601,6 % 0,0433Bağımsız Denetim Ücreti6.045,41 % 0,1633Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.244,62 % 0,3037Fon Yönetim Ücreti314.985,73 % 8,5085Hisse Senedi Komisyonu27.515,77 % 0,7433Tahvil Bono Komisyonu85,32 % 0,0023Gecelik Ters Repo Komisyonu15.428,5 % 0,4168Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.884,68 % 0,159Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0226Türev Araçlar Komisyonu37.304,95 % 1,0077Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.098,2 % 0,5429TOPLAM GİDERLER441.031,58 % 2,2537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.182.710,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791138BIST