***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
GME 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.336,6 % 0,0631
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,1163
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
30.579,93 % 0,826
Fon Yönetim Ücreti
44.043,42 % 1,1897
Hisse Senedi Komisyonu
3.849,8 % 0,104
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
210 % 0,0057
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.429,02 % 0,0386
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.782,47 % 0,1562
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0226
Türev Araçlar Komisyonu
11.612,51 % 0,3137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
14.188,75 % 0,3833
TOPLAM GİDERLER
119.174,83 % 0,609
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.569.374,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791139
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4181
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10