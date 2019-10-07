***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.336,6 % 0,0631Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,1163Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri30.579,93 % 0,826Fon Yönetim Ücreti44.043,42 % 1,1897Hisse Senedi Komisyonu3.849,8 % 0,104Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu210 % 0,0057Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.429,02 % 0,0386Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.782,47 % 0,1562Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0226Türev Araçlar Komisyonu11.612,51 % 0,3137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.188,75 % 0,3833TOPLAM GİDERLER119.174,83 % 0,609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.569.374,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791139BIST