***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GAG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.441,6 % 0,066
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,1163
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
20.873,39 % 0,5638
Fon Yönetim Ücreti
68.933,91 % 1,8621
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0226
Türev Araçlar Komisyonu
4.273,38 % 0,1154
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
10.338,72 % 0,2793
TOPLAM GİDERLER
112.003,33 % 1,2069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.280.517,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791140
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8443
En Düşük
5,8303
18:056,4174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4174
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10