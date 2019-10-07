***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,066Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,1163Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri20.873,39 % 0,5638Fon Yönetim Ücreti68.933,91 % 1,8621Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0226Türev Araçlar Komisyonu4.273,38 % 0,1154Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.338,72 % 0,2793TOPLAM GİDERLER112.003,33 % 1,2069DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.280.517,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791140BIST