***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,066Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,1163Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri39.996,14 % 1,0804Fon Yönetim Ücreti69.191,92 % 1,869Hisse Senedi Komisyonu255,41 % 0,0069Tahvil Bono Komisyonu0,6 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23,12 % 0,0006Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu398,26 % 0,0108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.942,8 % 0,1335Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0226Türev Araçlar Komisyonu1.897,68 % 0,0513Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.998,88 % 0,2161TOPLAM GİDERLER132.288,74 % 3,5734DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.702.026,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791141BIST