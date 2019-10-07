***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
GBG 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.441,6 % 0,066
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,1163
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
39.996,14 % 1,0804
Fon Yönetim Ücreti
69.191,92 % 1,869
Hisse Senedi Komisyonu
255,41 % 0,0069
Tahvil Bono Komisyonu
0,6 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23,12 % 0,0006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
398,26 % 0,0108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.942,8 % 0,1335
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0226
Türev Araçlar Komisyonu
1.897,68 % 0,0513
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.998,88 % 0,2161
TOPLAM GİDERLER
132.288,74 % 3,5734
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.702.026,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791141
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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281,39
En Düşük
276,10