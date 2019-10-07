***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,026Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,0459Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.111,24 % 0,1184Fon Yönetim Ücreti174.731,67 % 1,8625Hisse Senedi Komisyonu2.704,02 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu4,46 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10 % 0,0001Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu550,64 % 0,0059Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0089Türev Araçlar Komisyonu30.512,36 % 0,3252Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.211,17 % 0,0769TOPLAM GİDERLER234.419,49 % 2,4987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.381.638,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791142BIST