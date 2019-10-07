***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
GMR 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.441,6 % 0,026
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,0459
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.111,24 % 0,1184
Fon Yönetim Ücreti
174.731,67 % 1,8625
Hisse Senedi Komisyonu
2.704,02 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
4,46 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
550,64 % 0,0059
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0089
Türev Araçlar Komisyonu
30.512,36 % 0,3252
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.211,17 % 0,0769
TOPLAM GİDERLER
234.419,49 % 2,4987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.381.638,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791142
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10