***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,0358Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,0631Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.191,97 % 0,0468Fon Yönetim Ücreti76.687,48 % 1,1241Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu44,99 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu756,23 % 0,0111Vadeli Ters Repo Komisyonu17,5 % 0,0003Borsa Para Piyasası Komisyonu1.246,83 % 0,0183Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0123Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.256,82 % 0,1943TOPLAM GİDERLER102.785,75 % 0,0151DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.821.864,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791143BIST