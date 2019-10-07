***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:13
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
GYK 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.441,6 % 0,0358
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,0631
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.191,97 % 0,0468
Fon Yönetim Ücreti
76.687,48 % 1,1241
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
44,99 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
756,23 % 0,0111
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17,5 % 0,0003
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.246,83 % 0,0183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0123
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
13.256,82 % 0,1943
TOPLAM GİDERLER
102.785,75 % 0,0151
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.821.864,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791143
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10