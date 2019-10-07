***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,0103Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,0182Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.949,55 % 0,1223Fon Yönetim Ücreti393.819,19 % 1,6642Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu440,4 % 0,0019Gecelik Ters Repo Komisyonu2.536,63 % 0,0107Vadeli Ters Repo Komisyonu70 % 0,0003Borsa Para Piyasası Komisyonu3.939,61 % 0,0166Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0035Türev Araçlar Komisyonu10,32 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler21.627,52 % 0,0914TOPLAM GİDERLER458.977,15 % 1,9396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.663.952,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791144BIST