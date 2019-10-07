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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 21:13
GÜNCEL HABERLER

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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GYL 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.441,6 % 0,0103
Bağımsız Denetim Ücreti
4.305,53 % 0,0182
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
28.949,55 % 0,1223
Fon Yönetim Ücreti
393.819,19 % 1,6642
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
440,4 % 0,0019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.536,63 % 0,0107
Vadeli Ters Repo Komisyonu
70 % 0,0003
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.939,61 % 0,0166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu
10,32 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
21.627,52 % 0,0914
TOPLAM GİDERLER
458.977,15 % 1,9396
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.663.952,9



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