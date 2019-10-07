***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,1489Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,2625Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.887,97 % 0,1151Fon Yönetim Ücreti30.980,94 % 1,8889Hisse Senedi Komisyonu2.550,24 % 0,1555Tahvil Bono Komisyonu9,11 % 0,0006Gecelik Ters Repo Komisyonu15 % 0,0009Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu471,53 % 0,0287Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,051Türev Araçlar Komisyonu27.131,48 % 1,6542Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.824,79 % 0,4771TOPLAM GİDERLER78.454,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.640.142,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791145BIST