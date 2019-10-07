***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.441,6 % 0,2647Bağımsız Denetim Ücreti4.305,53 % 0,4667Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.345,97 % 0,1459Fon Yönetim Ücreti17.402,9 % 1,8864Hisse Senedi Komisyonu1.544,9 % 0,1675Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu144,79 % 0,0157Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0907Türev Araçlar Komisyonu7.358,15 % 0,7976Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.954,83 % 0,5371TOPLAM GİDERLER40.335,47 % 4,3722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ922.551,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791146BIST