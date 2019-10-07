***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 21:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GAN 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
523,82 % 0,0141
Bağımsız Denetim Ücreti
880 % 0,0238
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.625,43 % 0,0439
Fon Yönetim Ücreti
12.479,56 % 0,3371
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
112,05 % 0,003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
737,77 % 0,0199
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
413,08 % 0,0112
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0059
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.371,01 % 0,064
TOPLAM GİDERLER
19.361,62 % 0,0989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.265.739,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791147
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10