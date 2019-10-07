***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2019 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri523,82 % 0,0141Bağımsız Denetim Ücreti880 % 0,0238Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.625,43 % 0,0439Fon Yönetim Ücreti12.479,56 % 0,3371Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu112,05 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu737,77 % 0,0199Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu413,08 % 0,0112Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar218,9 % 0,0059Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.371,01 % 0,064TOPLAM GİDERLER19.361,62 % 0,0989DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.265.739,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791147BIST