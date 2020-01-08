***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,2548Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,4989Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.346,88 % 0,1185Fon Yönetim Ücreti28.375,29 % 2,4963Hisse Senedi Komisyonu2.588,58 % 0,2277Tahvil Bono Komisyonu1,72Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu274,48 % 0,0241Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu8.688,95 % 0,7644Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.054,65 % 0,7086TOPLAM GİDERLER57.897,68 % 5,0934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.136.715,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809810BIST