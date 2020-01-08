***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGSM 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri263,25 % 0,0067Bağımsız Denetim Ücreti2.360,12 % 0,0602Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.008,64 % 0,1278Fon Yönetim Ücreti90.686,63 % 2,3133Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu34,68 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.353,84 % 0,1876TOPLAM GİDERLER105.707,16 % 0,5192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.110.958,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809811BIST