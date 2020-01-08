***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.056,6 % 0,0525Bağımsız Denetim Ücreti7.410,41 % 0,189Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.021,64 % 0,6893Fon Yönetim Ücreti966.961,43 % 24,6663Hisse Senedi Komisyonu69.104,72 % 1,7628Tahvil Bono Komisyonu108,87 % 0,0028Gecelik Ters Repo Komisyonu70.332,47 % 1,7941Vadeli Ters Repo Komisyonu4.683 % 0,1195Borsa Para Piyasası Komisyonu10.536,06 % 0,2688Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu137.779,78 % 3,5146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler33.807,77 % 0,8624TOPLAM GİDERLER1.329.802,75 % 6,5311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.990.792,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809812BIST