***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 21:41
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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GAG 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.926,6 % 0,0747
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,1447
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
28.608,39 % 0,7298
Fon Yönetim Ücreti
93.026,28 % 2,373
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
4.539,78 % 0,1158
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
14.508,99 % 0,3701
TOPLAM GİDERLER
149.280,57 % 1,5963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.351.733,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809813
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9163
En Düşük
5,9100
18:056,5704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5768
En Düşük
6,5673
18:05295,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -6,70
|Açılış
|: 295,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
294,83
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7194
|7,7581
|% -1,19
|
|Frank
|6,0449
|6,0813
|% -1,33
|
|Riyal
|1,5703
|1,5782
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-11,08
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-2,49
|