***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAG 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.926,6 % 0,0747Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,1447Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri28.608,39 % 0,7298Fon Yönetim Ücreti93.026,28 % 2,373Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu4.539,78 % 0,1158Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.508,99 % 0,3701TOPLAM GİDERLER149.280,57 % 1,5963DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.351.733,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809813BIST