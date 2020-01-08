***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri978,82 % 0,025Bağımsız Denetim Ücreti2.017,5 % 0,0515Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.586,75 % 0,0915Fon Yönetim Ücreti27.911,83 % 0,712Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu271,75 % 0,0069Gecelik Ters Repo Komisyonu1.512,8 % 0,0386Vadeli Ters Repo Komisyonu20 % 0,0005Borsa Para Piyasası Komisyonu927,22 % 0,0237Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.768,79 % 0,1727TOPLAM GİDERLER43.995,46 % 0,2161DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.810.323,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809814BIST