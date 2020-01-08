***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri978,82 % 0,025Bağımsız Denetim Ücreti2.017,5 % 0,0515Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.126,41 % 0,1053Fon Yönetim Ücreti100.377,02 % 2,5605Hisse Senedi Komisyonu43.115,63 % 1,0998Tahvil Bono Komisyonu19,94 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu1.765,2 % 0,045Vadeli Ters Repo Komisyonu5 % 0,0001Borsa Para Piyasası Komisyonu1.635,01 % 0,0417Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu33.380,13 % 0,8515Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.265,42 % 0,2108TOPLAM GİDERLER195.686,08 % 0,9611DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.278.443,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809815BIST