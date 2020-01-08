***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.791,6 % 0,0712Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,1447Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri41.499,93 % 1,0586Fon Yönetim Ücreti61.134,04 % 1,5595Hisse Senedi Komisyonu3.849,8 % 0,0982Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu210 % 0,0054Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.429,02 % 0,0365Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.904,44 % 0,2782Vergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu19.224,09 % 0,4904Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.787,48 % 0,5303TOPLAM GİDERLER167.500,93 % 0,8227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.361.023,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809816BIST