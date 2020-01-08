***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,0739Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,1447Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.466,14 % 1,4149Fon Yönetim Ücreti97.872,43 % 2,4966Hisse Senedi Komisyonu713,76 % 0,0182Tahvil Bono Komisyonu4,8 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu63,12 % 0,0016Vadeli Ters Repo Komisyonu5 % 0,001Borsa Para Piyasası Komisyonu545,34 % 0,0139Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.020,24 % 0,1791Vergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu2.045,28 % 0,0522Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.074,84 % 0,308TOPLAM GİDERLER184.378,08 % 4,7033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.920.168,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809817BIST