***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,0363Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,0711Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.192,88 % 0,0401Fon Yönetim Ücreti119.230,53 % 1,496Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu110,51 % 0,0014Gecelik Ters Repo Komisyonu1.323,78 % 0,0166Vadeli Ters Repo Komisyonu47,5 % 0,006Borsa Para Piyasası Komisyonu1.558,83 % 0,0196Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.835,49 % 0,2489TOPLAM GİDERLER153.866,65 % 0,0193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.969.834,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809818BIST