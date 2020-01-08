***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,0272Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,0533Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.206,24 % 0,1429Fon Yönetim Ücreti264.036,41 % 2,4818Hisse Senedi Komisyonu6.129,04 % 0,077Tahvil Bono Komisyonu8,84 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu394,6 % 0,0037Vadeli Ters Repo Komisyonu45 % 0,0004Borsa Para Piyasası Komisyonu862,88 % 0,0081Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu36.936,36 % 0,3472Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.640,83 % 0,1094TOPLAM GİDERLER343.827,33 % 3,2317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.639.099,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809819BIST