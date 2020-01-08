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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 21:43
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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GMR 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.896,6 % 0,0272
Bağımsız Denetim Ücreti
5.670,53 % 0,0533
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
15.206,24 % 0,1429
Fon Yönetim Ücreti
264.036,41 % 2,4818
Hisse Senedi Komisyonu
6.129,04 % 0,077
Tahvil Bono Komisyonu
8,84 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
394,6 % 0,0037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
45 % 0,0004
Borsa Para Piyasası Komisyonu
862,88 % 0,0081
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
36.936,36 % 0,3472
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
11.640,83 % 0,1094
TOPLAM GİDERLER
343.827,33 % 3,2317
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.639.099,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809819


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DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7194 7,7581 % -1,19  
Frank 6,0449 6,0813 % -1,33  
Riyal 1,5703 1,5782 % -1,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -3,84  
Altın Gr. 295 295 -6,73  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 -0,03  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,00  
B. Petrol 66,26 66,26 -2,01  
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