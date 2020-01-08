***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,011Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,0214Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri38.959,55 % 0,1473Fon Yönetim Ücreti592.702,86 % 2,2408Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu755,63 % 0,0029Gecelik Ters Repo Komisyonu4.395,46 % 0,0166Vadeli Ters Repo Komisyonu115 % 0,0004Borsa Para Piyasası Komisyonu4.801,71 % 0,0182Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu10,32Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler30.586,38 % 0,1156TOPLAM GİDERLER680.894,04 % 2,5742DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.450.998,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809820BIST