***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2019 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri2.896,6 % 0,1148Bağımsız Denetim Ücreti5.670,53 % 0,2247Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.888,88 % 0,0748Fon Yönetim Ücreti62.557,71 % 2,4788Hisse Senedi Komisyonu3.954,78 % 0,1567Tahvil Bono Komisyonu49,53 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu112,5 % 0,0045Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu733,59 % 0,0291Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu46.643,49 % 1,8482Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.498,66 % 0,4952TOPLAM GİDERLER137.006,27 % 5,4287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.523.754,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809826BIST