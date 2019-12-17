***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.12.2019 17:50
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00411 1,5 0,00411 1,5 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803952
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,56
|Açılış
|: 279,21
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|GSRAY
|2,31
|229.150.252
|% -5,71
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|ODAS
|2,11
|168.988.569
|% -1,86
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,51
|154.515.599
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,51
|154.515.599
|% 0,00
|
|ODAS
|2,11
|168.988.569
|% -1,86
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|IHLGM
|0,87
|39.247.204
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7225
|7,7612
|% -0,76
|
|Frank
|5,9691
|6,0051
|% 0,68
|
|Riyal
|1,5639
|1,5717
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,73
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,58
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|0,44
|