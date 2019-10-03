***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2019 18:35
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GMR 2019/09 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790052
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,91
|Açılış
|: 275,91
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91