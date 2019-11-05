GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3822
|7,4192
|% 0,17
|Frank
|5,7704
|5,8052
|% -0,25
|Riyal
|1,5289
|1,5365
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-19,31
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,10
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,34
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,06
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
Seans Raporu
- 17:59YGYO Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
- 17:58 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
- 17:58IZMDC Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
- 17:56ALKA Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem