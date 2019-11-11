***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 144.393.899 175.500.982 51.445.996 74.264.759Satışların Maliyeti18 -118.506.158 -143.648.150 -42.618.560 -54.532.184TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.887.741 31.852.832 8.827.436 19.732.575BRÜT KAR (ZARAR)25.887.741 31.852.832 8.827.436 19.732.575Genel Yönetim Giderleri-9.578.897 -8.066.384 -2.291.621 -2.919.717Pazarlama Giderleri-25.338.330 -14.997.305 -7.366.516 -7.188.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 28.671.353 66.162.813 2.981.560 37.092.716Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -44.890.133 -28.706.265 -12.082.660 -16.936.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-25.248.266 46.245.691 -9.931.801 29.780.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler545.143 11.800 537.143 4.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -6.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.709.562 46.257.491 -9.394.658 29.784.656Finansman Gelirleri3.595.129 8.813.698 1.737.915 5.137.735Finansman Giderleri-15.217.909 -33.631.078 -3.920.212 -22.934.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-36.332.342 21.440.111 -11.576.955 11.987.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.605.542 -6.619.037 -216.004 -3.442.745Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.458.048 -2.686.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.605.542 -3.160.989 -216.004 -756.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229DÖNEM KARI (ZARARI)-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -80.478 -250.519 -61.143 -310.787Ana Ortaklık Payları21 -34.646.322 15.071.593 -11.731.816 8.856.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.605.078 -17.939.368Dönem Karı (Zararı)-34.646.322 15.071.593Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -34.646.322 15.071.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.289.784 8.171.088Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.559.704 2.361.495Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.038 306.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 121.038 209.756Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.000 97.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler450.202 1.019.091Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-827.033 -2.763.405Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.277.235 3.782.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -231.618 6.352.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.605.542 -1.869.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.961.616 -41.181.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.470.916 -58.133.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-22 -23.529 -19.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 38.494.445 -58.114.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-698.904 -1.306.291İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -2.843 -1.393.668İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-696.061 87.377Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.179.739Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.179.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -8.809.787 -15.880.662Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 6.256.520 -5.421.838Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler645.051 6.984.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 645.051 6.984.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 178.291 169.555Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-239.226Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-239.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.491 34.756.957İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)107.491 34.756.957Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 5.770.363 4.916.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.958.325 -5.847.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.958.325 -5.847.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.605.078 -17.938.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)-674YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-812.496 -3.449.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.441 -2.288.395Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -591.122 -2.191.676Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -19.319 -96.719Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -202.055 -1.161.351FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.648.786 24.910.078Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.209.500Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.209.500İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları14 -604.750İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-604.750Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 10.044.036 24.910.078Kredilerden Nakit Girişleri11.315.343 24.910.078Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-1.271.307YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.441.368 3.520.964Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17 883.082 -2.232.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.324.450 1.288.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.391.353 8.629.129DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.715.803 9.917.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.715.803 6.391.353Finansal Yatırımlar2.953.044 2.750.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 2.953.044 2.750.989Ticari Alacaklar71.724.651 111.472.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-22 125.372 101.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 71.599.279 111.370.959Diğer Alacaklar703.585 4.681İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 2.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar700.742 4.681Stoklar9 54.423.745 45.613.958Peşin Ödenmiş Giderler3.925.770 10.182.246İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.925.770 10.182.246Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 260.804 1.641.175Diğer Dönen Varlıklar12.073.769 7.115.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.073.769 7.115.444ARA TOPLAM167.781.171 185.172.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR167.781.171 185.172.648DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar48.904 48.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 48.904 48.904Maddi Duran Varlıklar13 77.956.805 78.854.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 254.594 340.742Peşin Ödenmiş Giderler44İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 44Ertelenmiş Vergi Varlığı20 8.355.098 6.751.922Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar20 23.177 14.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.638.578 86.010.811TOPLAM VARLIKLAR254.419.749 271.183.459KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.255.998 25.984.160İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.255.998 25.984.160Banka Kredileri6 34.255.998 25.984.160Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.964.356 1.396.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.964.356 1.396.818Banka Kredileri6 8.964.356 1.396.818Ticari Borçlar23.095.098 23.277.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.095.098 23.277.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.658.288 1.479.997Diğer Borçlar453.115 345.624İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar453.115 345.624Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.482.542 6.712.179İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.482.542 6.712.179Kısa Vadeli Karşılıklar447.193 346.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 447.193 346.435Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler865.792 869.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 865.792 869.792ARA TOPLAM82.222.382 60.412.085TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.222.382 60.412.085UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar50.324.027 54.848.060İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar50.324.027 54.848.060Banka Kredileri6 50.324.027 54.848.060Uzun Vadeli Karşılıklar486.360 473.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar486.360 473.529TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.810.387 55.321.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER133.032.769 115.733.674ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.013.606 159.164.647Ödenmiş Sermaye17 80.000.000 55.304.947Sermaye Düzeltme Farkları17 1.865.909Geri Alınmış Paylar (-)17 -450.217 -1.054.967Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.658.980 17.651.531Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.658.980 17.651.531Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 389.471 382.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.933.170 -19.816.252Yabancı Para Çevrim Farkları17 -18.933.170 -19.816.252Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.015.656Yasal Yedekler17 2.664.534 2.015.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 32.223.051 51.208.354Net Dönem Karı veya Zararı21 -34.646.322 4.492.719Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 -4.626.626 -3.714.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.386.980 155.449.785TOPLAM KAYNAKLAR254.419.749 271.183.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856Transferler465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.389.953 97.603 5.487.556 5.487.556 4.820.222 4.820.222 15.071.593 15.071.593 25.379.371 -1.270.232 24.109.139Dönem Karı (Zararı)-250.519 -250.519Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.389.953 97.603 5.487.556 5.487.556 4.820.222 4.820.222 10.307.778 -1.019.713 9.288.065Dönem Sonu Bakiyeler17 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 17.269.509 380.280 17.649.789 17.649.789 -12.928.772 -12.928.772 2.015.656 50.979.666 15.071.593 66.051.259 141.526.639 -4.030.644 137.495.995Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Transferler648.878 3.843.841 -4.492.719 -648.878Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.449 7.449 7.449 883.082 883.082 -34.646.322 -34.646.322 -33.755.791 -911.764 -34.667.555Dönem Karı (Zararı)-80.478 -80.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.449 7.449 7.449 883.082 883.082 890.531 -831.286 59.245Sermaye Arttırımı24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)604.750 604.750 604.750Dönem Sonu Bakiyeler17 80.000.000 -450.217 47.496.750 17.269.509 389.471 17.658.980 17.658.980 -18.933.170 -18.933.170 2.664.534 32.223.051 -34.646.322 -2.423.271 126.013.606 -4.626.626 121.386.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.482 5.487.182 0 9.571Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.988.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 49.336 121.536 0 11.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.854 -623.191 -2.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -10.854 -24.307 -2.393Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-598.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar637.781 3.800.883 0 8.035.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler637.781 3.800.883 8.035.987Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi17 637.781 3.800.883 8.035.987DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)676.263 9.288.065 0 8.045.558TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.050.537 24.109.139 -11.792.959 16.590.787Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-911.764 -1.270.232 89.061 -906.635Ana Ortaklık Payları-33.138.773 25.379.371 -11.882.020 17.497.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798267BIST