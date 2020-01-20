***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGülşeyma DOĞANÇAY Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNusret Hakan ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Yöneticiİsmail Yalçın TAŞKIN Direktör.Satınalma ve İdari İşler YöneticiÖZLEM ŞAHİN DİREKTÖR-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiHAKAN TAN DİREKTÖR-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiSERTAN KARGIN GRUP DİREKTÖRÜ-ARAŞTIRMA DEPARTMANI EkonomistBAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ YöneticiSELİM ŞAHİN DİREKTÖR,MUHASEBE YöneticiBURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA YöneticiZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI YöneticiHANDE BİLGİN DİREKTÖR-DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813598BIST