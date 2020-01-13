***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GLBMD]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle GLBMD payında 14/01/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.GLBMD payında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 13/02/2020'dir.Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı (Hülya SÖZÜBİR) hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Ayrıca aşağıda adı belirtilen yatırımcıya (Burak SÖZÜBİR) uygulanan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerinin ise 14/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHülya SÖZÜBİR25151159Burak SÖZÜBİR44016141Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/04/2020'dİr.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812191BIST