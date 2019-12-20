***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2019 11:20
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804499
BIST
12:14111.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 873,49
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:145,9224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0211
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:146,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0283
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:14281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,27
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,07
|106.675.149
|% 13,06
|
|KLNMA
|46,62
|37.340.970
|% 9,95
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|MNDRS
|1,25
|50.472.254
|% 8,70
|
|ESCOM
|1,32
|2.976.643
|% 7,32
|
|GLBMD
|1,61
|10.139.603
|% -14,81
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.905.463
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,81
|308.556.230
|% 0,36
|
|SISE
|5,24
|182.476.421
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|176.568.467
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,28
|160.939.173
|% 4,00
|
|KRSTL
|1,78
|142.118.227
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,93
|115.114.630
|% 5,68
|
|KRSTL
|1,78
|142.118.227
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|101.727.385
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.509.393
|% 1,46
|
|KARSN
|1,57
|94.838.807
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6949
|7,7335
|% -0,21
|
|Frank
|6,0166
|6,0528
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5742
|1,5820
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,49
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
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