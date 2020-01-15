***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2020 10:12
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812677
BIST
10:44121.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 151,71
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:445,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:446,5210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:44292,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,24
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|5,29
|5.630.853
|% 10,67
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|UFUK
|3,26
|129.474
|% 9,76
|
|EKIZ
|1,08
|173.141
|% 9,09
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,13
|392.276.765
|% 0,53
|
|PETKM
|4,04
|205.624.073
|% 0,75
|
|KRDMD
|2,99
|182.894.897
|% -0,66
|
|BNTAS
|3,62
|113.281.618
|% 8,71
|
|PGSUS
|77,35
|109.745.808
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,99
|182.894.897
|% -0,66
|
|PETKM
|4,04
|205.624.073
|% 0,75
|
|ISGYO
|1,81
|71.017.109
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,66
|63.369.522
|% 0,61
|
|BNTAS
|3,62
|113.281.618
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -0,02
|
|Frank
|6,0393
|6,0757
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5559
|1,5637
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,63
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|0,17
|