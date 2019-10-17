***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2019 18:02
***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 16.10.2019 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 100.000.000,-TL'ye (yüz milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, 1 (bir) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793804
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