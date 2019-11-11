***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı526Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nınTarihi : 11.11.2019Sayısı : 526SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMIZDIRŞirketimizin 30/09/2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporununa) tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını ved) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu incelediğimizi, bunların eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı hususlarınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Gökhan ÖZER Erol GÖKERYönetim Kurulu Baş. Vekili Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798085BIST