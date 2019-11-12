***GLBMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2019 12:43
***GLBMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLBMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Ceylan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798443
BIST
16:25104.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 908,66
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:255,7723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:256,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:25269,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,60
|Açılış
|: 269,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.158.811
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.503.220
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.584
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|SELEC
|5,51
|14.101.322
|% -6,61
|
|YATAS
|5,94
|34.650.674
|% -5,86
|
|GEREL
|2,28
|23.387.368
|% -5,79
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,15
|647.451.339
|% 7,64
|
|ASELS
|19,07
|389.215.167
|% 1,54
|
|GARAN
|9,86
|313.369.634
|% 0,92
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|118.172.336
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3869
|7,4240
|% -0,15
|
|Frank
|5,7753
|5,8101
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:35TBORG
Yüzde 5.57 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 714 adet işlem
-
16:34AKENR
Yüzde 14.93 oranında artışla 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 732, 473 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1335, 32 artarak (% 1.05 ) 128, 728
-
16:33XU100
Endeks 104, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 7, 788.00 milyon TL de
-
16:33IHLGM
Yüzde 4.17 oranında artışla 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 661, 962 adet işlem