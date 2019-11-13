***GLBMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2019 14:30
***GLBMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLBMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Ceylan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798615
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,16
|117.000.888
|% 13,26
|
|METRO
|2,69
|47.573.574
|% 12,08
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,36
|17.728.334
|% 8,73
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.020.584
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,46
|28.166.574
|% -4,16
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,25
|430.179.730
|% 5,84
|
|ASELS
|19,16
|307.080.236
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.883.235
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|179.172.228
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,20
|60.704.280
|% -2,44
|
|ISFIN
|2,66
|114.489.278
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3643
|7,4012
|% -0,54
|
|Frank
|5,7884
|5,8233
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,60
|
|Yarım
|866
|888
|2,22
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|
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