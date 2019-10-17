***GLRYH* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
17.10.2019 16:46
***GLRYH******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
07.05.2019
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirket geri alım programı kapsamında alınan payların satışı ile ilgili 16/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemlerinin detayı tabloda yer almaktadır. Bu işlemler sonucunda
geri alım programı kapsamında geri alınan payımız
kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 16/10/2019 7.078 % 0,023 1,72 % 0,3 5.096,16 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 90.000 % 0,3 1,71 % 0 60.071,1 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793773
BIST