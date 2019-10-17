***GLRYH* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLRYH******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi07.05.2019Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket geri alım programı kapsamında alınan payların satışı ile ilgili 16/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemlerinin detayı tabloda yer almaktadır. Bu işlemler sonucundageri alım programı kapsamında geri alınan payımızkalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLRYH 16/10/2019 7.078 % 0,023 1,72 % 0,3 5.096,16 YOKTURGLRYH 16/10/2019 90.000 % 0,3 1,71 % 0 60.071,1 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793773BIST