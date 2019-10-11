***GLRYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.10.2019 18:23
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GLRYH.E payları 14/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 28/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792787
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0451
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0650
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4979
En Düşük
6,4139
18:05279,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,90
|Açılış
|: 279,40
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12