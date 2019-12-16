***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 11:38
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803593
BIST
12:57110.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 77,16
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:575,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0327
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:576,5114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0477
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:57277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 0,50
|
|Frank
|5,9197
|5,9553
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5544
|1,5622
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,33
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.864
|17,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,60
|
|Yarım
|884
|907
|6,57
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,11
|