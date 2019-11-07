***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.740.008 337.098 7.058.824 -39.765 44.374.820 1.073.297 45.448.117Transferler-39.334 39.765 431 -431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.330 10.356.342 10.362.672 225.805 10.588.477Dönem Karı (Zararı)10.356.342 10.356.342 225.611 10.581.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.330 6.330 194 6.524Sermaye Arttırımı14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)186.069 -186.069 186.069 186.069 186.069Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 3.363.361 64.501 3.740.008 151.029 7.248.751 10.356.342 54.923.992 1.298.671 56.222.663Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Transferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.262 1.295.836 1.285.574 2.658.698 3.944.272Dönem Karı (Zararı)1.295.836 1.295.836 2.674.109 3.969.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.262 -10.262 -15.411 -25.673Sermaye Arttırımı24.668 24.668 8.107.500 8.132.168Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması699.585 699.585Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.305.637 5.183 -3.874.361 -5.174.815 5.152.317 -22.498Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -3.258.021 3.363.361 53.151 2.434.371 3.414.233 11.151.127 1.295.836 48.454.058 63.867.759 112.321.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.382.163 6.353.492Dönem Karı (Zararı)3.969.945 10.581.953Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.969.945 10.581.953Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.245.206 213.574Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 2.030.694 449.413Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.255.040 404.765Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.255.040 404.765Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.009.171 1.047.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-23 -1.009.171 1.047.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-241.842 -26.581Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 -843.558 -33.039Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 601.716 6.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.165.339 -4.074.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler25 -1.730.235 -4.074.336Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.375.824 2.412.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.597.314 -4.442.035Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 1.205.017 -7.733.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler592.853 -7.884.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 1.379.492 -890.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -786.639 -6.994.906Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -26.434.794 -23.500.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.132.518 -11.165.002İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 -1.747.980 -293.227İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -2.384.538 -10.871.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 183.927 -5.455.684Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 499.030 -369.395Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.272.166 5.534.517İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -356.792 289.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.915.374 5.244.765Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 6.355.463 26.317.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -249.308 913.323Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-684.597 20.294.820İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)55.634İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -684.597 20.239.186Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -55.931 130.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-604.290 -1.523.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-604.290 -1.819.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)296.117Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.382.163 6.353.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.214.846 8.912.246Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları11 -8.328.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.175 92.087Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 60.175 92.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.880.608 -366.982Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.731.689 -246.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -148.919 -120.304Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.000.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -490.052 -1.123.573Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.095.639 19.638.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.159.669 -799.210Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.283.139Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.295.704Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.295.704Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.132.168 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 186.069İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 186.069Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15.040.066 -985.279Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 15.040.066 -985.279YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.437.340 14.466.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.437.340 14.466.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 19.762.518 10.695.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 15.325.178 25.162.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 15.325.178 19.762.518Finansal Yatırımlar5.053.716 5.834.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.053.716 5.834.135Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 5.053.716 5.834.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6.804.818 8.373.267İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 0 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.804.818 6.993.775Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar115.628.128 90.448.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6-12 5.672.573 6.440.295Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 109.955.555 84.008.079Diğer Alacaklar5.923.945 807.835İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 1.747.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 4.175.965 807.835Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 3.686.932 3.870.859Peşin Ödenmiş Giderler1.048.760 1.547.790İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.048.760 1.547.790Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.545.793 2.938.569Diğer Dönen Varlıklar3.078.276 2.473.986İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 3.078.276 2.473.986ARA TOPLAM159.095.546 136.057.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.095.546 136.057.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 6.085.216 6.085.216İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar373.880 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 373.880 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.099.690 1.690.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.099.690 1.690.506Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 21.226.837 20.993.858Maddi Duran Varlıklar17 18.463.433 12.351.015Arazi ve Arsalar5.255.000 5.255.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18.102Binalar2.970.098 2.645.000Tesis, Makine ve Cihazlar1.856.667 2.045.283Taşıtlar948.490 1.036.943Mobilya ve Demirbaşlar999.485 1.297.504Yapılmakta Olan Yatırımlar3.992.265 71.285Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.423.326Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 5.334.830 6.556.786Şerefiye4.595.485 5.626.184Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar739.345 930.602Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı31 1.646.073 1.694.368Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.229.959 49.371.749TOPLAM VARLIKLAR213.325.505 185.429.082KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.504.999 19.654.798İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.504.999 19.654.798Banka Kredileri9 32.504.999 19.654.798Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6-10 1.171.621 6.287.345İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-10 356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.171.621 5.930.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar60.182.201 53.826.738Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 60.182.201 53.826.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 375.104 624.412Diğer Borçlar890.330 1.574.927İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 890.330 1.574.927Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.785 86.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 30.785 86.716Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 2.637.592 490.052Kısa Vadeli Karşılıklar410.570 1.024.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 223.669 645.746Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 186.901 378.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM98.203.202 83.569.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.203.202 83.569.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.189.865 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.189.865 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.189.865Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar610.621 995.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 610.621 995.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.800.486 995.753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.003.688 84.565.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.454.058 53.614.335Ödenmiş Sermaye23 30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 -3.258.021 -1.962.317Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.151 63.413Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.151 63.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 53.151 63.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.434.371 3.740.008Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.434.371 3.740.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 2.434.371 3.740.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.414.233 2.113.346Yasal Yedekler23 3.414.233 2.113.346Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 11.151.127 5.399.188Net Dönem Karı veya Zararı1.295.836 10.897.336Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 63.867.759 47.249.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR112.321.817 100.863.994TOPLAM KAYNAKLAR213.325.505 185.429.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.1 12.604.964 3.506.518Satışların Maliyeti24.2 -9.254.239 -2.594.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.350.725 911.718Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25.1 236.792.916 1.118.949.073 68.283.045 55.888.550Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri236.792.916 1.118.949.073 68.283.045 55.888.550Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25.2 -206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.955.298 31.595.324 10.634.408 10.060.641BRÜT KAR (ZARAR)33.306.023 31.595.324 11.546.126 10.060.641Genel Yönetim Giderleri27.1 -19.998.559 -15.760.026 -6.533.904 -4.621.557Pazarlama Giderleri27.2 -10.881.492 -9.563.345 -3.548.054 -3.155.974Araştırma ve Geliştirme Giderleri27.3 -3.095.073 -1.220.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28.1 27.557.877 17.303.375 4.604.520 10.033.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28.2 -18.790.162 -9.202.387 -2.690.846 -6.119.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.098.614 14.372.941 2.157.553 6.197.150Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.1 3.991.726 2.222.444 267.852 1.633.526Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29.2 -2.966.330 -3.396.897 -113.484 -1.742.133FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.124.010 13.198.488 2.311.921 6.088.543Finansman Gelirleri30.1 1.359.211 1.361.190 279.656 453.533Finansman Giderleri30.2 -5.131.034 -1.791.392 -2.172.134 -680.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.352.187 12.768.286 419.443 5.861.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.382.242 -2.186.333 -585.984 -1.147.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -2.637.592 -2.616.817 -986.363 -744.401Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 1.255.350 430.484 400.379 -403.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.969.945 10.581.953 -166.541 4.713.249DÖNEM KARI (ZARARI)3.969.945 10.581.953 -166.541 4.713.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 2.674.109 225.611 -269.557 114.675Ana Ortaklık Payları32 1.295.836 10.356.342 103.016 4.598.574Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.673 6.524 31.902 -13.901Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.091 8.232 39.877 -17.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.418 -1.708 -7.975 3.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.418 -1.708 -7.975 3.398Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.673 6.524 31.902 -13.901TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.944.272 10.588.477 -134.639 4.699.348Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.689.520 225.417 -285.670 115.083Ana Ortaklık Payları1.254.752 10.363.060 151.031 4.584.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797299BIST