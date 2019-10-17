***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi18.05.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarBağlı Ortaklığımız, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin şirketimiz paylarından geri alım programı çevçevesinde borsadan almış olduğu payların satışına ilişkin bildirimdir.Şirket geri alınan payları ile ilgili 16/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemleri detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLRYH 16/10/2019 442.465 % 1,474 1,7 % 8,525 291.408,18 YOKTURGLRYH 16/10/2019 919.091 % 3,063 1,71 % 5,461 612.064,76 YOKTURGLRYH 16/10/2019 520.175 % 1,733 1,72 % 3,728 343.315,5 YOKTURGLRYH 16/10/2019 67.446 % 0,224 1,73 % 3,503 45.188,82 YOKTURGLRYH 16/10/2019 89.897 % 0,299 1,74 % 3,203 61.129,96 YOKTURGLRYH 16/10/2019 20.926 % 0,069 1,75 % 3,133 14.438,94 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793802BIST