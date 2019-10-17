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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

17.10.2019 17:54
GÜNCEL HABERLER

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
18.05.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin şirketimiz paylarından geri alım programı çevçevesinde borsadan almış olduğu payların satışına ilişkin bildirimdir.
Şirket geri alınan payları ile ilgili 16/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemleri detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 16/10/2019 442.465 % 1,474 1,7 % 8,525 291.408,18 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 919.091 % 3,063 1,71 % 5,461 612.064,76 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 520.175 % 1,733 1,72 % 3,728 343.315,5 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 67.446 % 0,224 1,73 % 3,503 45.188,82 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 89.897 % 0,299 1,74 % 3,203 61.129,96 YOKTUR
GLRYH 16/10/2019 20.926 % 0,069 1,75 % 3,133 14.438,94 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793802


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