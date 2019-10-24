***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
24.10.2019 11:36
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
18.05.2018
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin şirketimiz paylarından geri alım programı çevçevesinde borsadan almış olduğu payların satışına ilişkin bildirimdir.
Şirket geri alınan payları ile ilgili 23/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemleri detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu işlemler ile birlikte geri alım programı çerçevesinde alınan pay kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 23/10/2019 98.698 % 0,328 1,7 % 2,804 63.166,72 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 408.214 % 1,36 1,71 % 1,443 265.339,1 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 119.136 % 0,397 1,72 % 1,046 78.629,76 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 128.243 % 0,427 1,73 % 0,619 85.922,81 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 75.000 % 0,25 1,75 % 0,369 51.750 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 84.413 % 0,281 1,76 % 0,087 59.089,1 YOKTUR
GLRYH 23/10/2019 26.296 % 0,087 1,77 % 0 18.670,16 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794474
BIST