***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi18.05.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarBağlı Ortaklığımız, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.'nin şirketimiz paylarından geri alım programı çevçevesinde borsadan almış olduğu payların satışına ilişkin bildirimdir.Şirket geri alınan payları ile ilgili 23/10/2019 tarihinde yapılan satış işlemleri detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu işlemler ile birlikte geri alım programı çerçevesinde alınan pay kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLRYH 23/10/2019 98.698 % 0,328 1,7 % 2,804 63.166,72 YOKTURGLRYH 23/10/2019 408.214 % 1,36 1,71 % 1,443 265.339,1 YOKTURGLRYH 23/10/2019 119.136 % 0,397 1,72 % 1,046 78.629,76 YOKTURGLRYH 23/10/2019 128.243 % 0,427 1,73 % 0,619 85.922,81 YOKTURGLRYH 23/10/2019 75.000 % 0,25 1,75 % 0,369 51.750 YOKTURGLRYH 23/10/2019 84.413 % 0,281 1,76 % 0,087 59.089,1 YOKTURGLRYH 23/10/2019 26.296 % 0,087 1,77 % 0 18.670,16 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794474BIST