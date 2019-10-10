***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.10.2019 15:55
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-7952 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerindegerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi
üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre,
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya
açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792162
BIST
17:5998.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -919,59
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
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100.260
En Düşük
97.511
17:595,8523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8990
En Düşük
5,8456
17:596,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5178
En Düşük
6,4432
17:59280,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
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|Açılış
|: 281,03
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
280,94