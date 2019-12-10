***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2019 16:28
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10/12/2019 tarih ve BİAŞ-2-9303 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802829
BIST
17:56108.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -671,15
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.355.144
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.885.046
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.722.097
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.325.656
|% 19,91
|
|DENCM
|8,87
|33.857.065
|% 18,27
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|43.496
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.048
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.452.784
|% -9,19
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|AFYON
|6,58
|486.062.273
|% -4,64
|
|TTKOM
|7,21
|433.044.511
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|372.891.610
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|289.404.386
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|256.117.184
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|131.505.482
|% 13,54
|
|METRO
|1,30
|118.685.432
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|175.269.188
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,01
|
|Frank
|5,8549
|5,8902
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|