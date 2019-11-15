***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.11.2019 18:15
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.11.2019 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000,-TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799229
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
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|Önceki Kapanış
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105.518
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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5,7708
En Düşük
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18:056,3505
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
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|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3884
|7,4255
|% 0,10
|
|Frank
|5,7770
|5,8118
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5270
|1,5346
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,64
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
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|63,31
|1,03
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