***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 09:36
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak 20.01.2020 tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813672
BIST
10:58122.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -586,18
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:585,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:586,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:58297,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 297,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|5,63
|129.468.461
|% 15,61
|
|QNBFB
|89,35
|5.149.598
|% 14,99
|
|GARFA
|6,49
|22.603.695
|% 10,37
|
|GRNYO
|1,30
|25.476.092
|% 10,17
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,84
|479.837.510
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|156.527.232
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|89.217.593
|% 3,03
|
|GSDHO
|1,99
|89.191.666
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-4,71
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -463, 14 kaybederek (% -0.40 ) 116, 232
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11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EKIZ, EPLAS, MZHLD, HLGYO, MARTI