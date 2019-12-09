***GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.12.2019 09:35
***GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR, GLDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/12/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802456
BIST
14:41108.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -65,05
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:415,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0167
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:416,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:41272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,45
|5.813.593
|% 14,47
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.304.272
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.573.883
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|OYLUM
|5,31
|11.770.876
|% -6,68
|
|THYAO
|13,84
|733.923.816
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|ASELS
|19,62
|345.067.154
|% 1,40
|
|TUPRS
|122,80
|247.080.828
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.625.790
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.798.954
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|362.462.532
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,88
|83.077.788
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,59
|115.647.079
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,40
|
|Frank
|5,8309
|5,8660
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5416
|1,5493
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,60
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,70
|
|Yarım
|870
|893
|3,72
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|