***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.10.2019 09:35
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795758
BIST
12:1599.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 411,01
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:155,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:156,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:15276,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,23
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,42
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,73
|10.681.682
|% -10,22
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,44
|1.150.148
|% -4,83
|
|THYAO
|11,71
|216.859.340
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,01
|131.439.732
|% 1,15
|
|EREGL
|6,65
|112.170.365
|% 1,06
|
|GARAN
|9,32
|103.946.182
|% 0,98
|
|FENER
|15,46
|83.746.860
|% 1,31
|
|ISFIN
|2,63
|77.858.138
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|34.341.104
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,21
|29.365.396
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|17.362.905
|% -1,37
|
|IHLAS
|0,56
|12.678.622
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3796
|7,4166
|% 0,68
|
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,16
|
|Yarım
|880
|903
|2,49
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|0,31
|
Seans Raporu
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