***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.11.2019 10:20
***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796048
BIST
11:3898.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 56,91
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:385,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:386,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:38278,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 278,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|
|METRO
|2,64
|17.908.974
|% -8,97
|
|YGYO
|0,44
|3.706.476
|% -8,33
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|BOYP
|15,03
|892.293
|% -5,94
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|FENER
|16,50
|139.427.013
|% 3,77
|
|THYAO
|11,67
|138.300.399
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|77.008.940
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.543.590
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|73.050.993
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.611.659
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4405
|% 0,41
|
|Frank
|5,7871
|5,8220
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5226
|1,5302
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,63
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|