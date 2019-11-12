BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|OZGYO
|1,35
|121.133.270
|% 16,38
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|YAPRK
|4,74
|1.341.126
|% 13,67
|EDIP
|1,08
|8.794.313
|% 12,50
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3892
|7,4262
|% -0,12
|Frank
|5,7838
|5,8186
|% -0,09
|Riyal
|1,5356
|1,5433
|% 0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,93
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,74
|Yarım
|864
|886
|-3,75
|Çeyrek
|433
|443
|-1,87
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,20
Seans Raporu
- 12:00YAPRK Yüzde 12.71 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 762 adet işlem
- 11:56YAPRK Yüzde 13.67 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 397 adet işlem
- 11:55BAGFS Yüzde 4.04 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 649 adet işlem
- 11:54YUNSA Yüzde 6.21 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 933, 290 adet işlem
- 11:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TAVHL, SISE